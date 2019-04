ŠENTJUR Na ogled avtomobilski starostniki

Skladno z napovedmi organizatorjev iz kluba Večno mladi Šentjur je na trinajsti shod staro dobnikov svoje lepotce pripeljalo na ogled okoli 150 ponosnih lastnikov. Prevladovala so vozila iz polpreteklega obdobja, saj se večina obiskovalcev prireditve še dobro spominja fičotov, pikijev, katrc, jugov in podobnih. Komaj smo čakali, da izginejo z naših cest, zdaj jih hodimo občudovat na shode starodobnikov. Med najlepšimi in najbolj občudovanimi so bili posamezni primerki iz obdobja po drugi svetovni vojni ali še pred njo, enako velja za motocikle, medtem ko je znaten del razstavljenih starodobnih koles izviral iz časov pred prvo svetovno vojno.

PŠ

Več preberite v reportaži v naslednji številki Celjana, ki tokrat izjemoma izide v torek.