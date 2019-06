ŠENTJUR Miran Koren: »Odganjam misel, da je novinarstvo med poklici, ki izumirajo«

Za naš medij je spregovoril pionir slovenskega piarovstva Šentjurčan Miran Koren. Preds tavil je svoja kritična razmišljanja o aktualnih razmerah na družbenem področju ter seveda odnosov z javnostmi in novinarstva.

»Odganjam misel, da je novinarstvo med poklici, ki izumirajo. Strah me je tega. Seveda govorim o žlahtnem novinarstvu, ki ima svojo analizo in bralcu omogoči drugačno videnje, za katerega pa bralec ve, da je pošteno zapisano in povedano. Novinarstvo, ki danes nastaja, je blizu piarovstvu«, je med drugim dejal upokojeni starosta piarovstva, ki kot človek levih političnih nazorov najbolj uspešen del kariere zgradil za časa vladavine desnega političnega bloka.

PŠ