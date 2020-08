ŠENTJUR Minister Vizjak predstavil nove možnosti črpanja evropskega denarja

Na delovnem obisku v Šentjurju se je dopoldne mudil okoljski minister Andrej Vizjak. Z županom Markom Diacijem sta spregovorila predvsem o navezovalni cesti do Dramelj, na katero je vezan zadrževalnik vode v Črnolici, dotaknila sta se tudi okoljskih razvojnih projektov v občini, problemov številnih plazišč ter sanacije celjske kotline.

Minister je župana seznanil tudi z novimi možnostmi črpanja evropskih sredstev, ki se pon ujajo v naslednji finančni perspektivi, predvsem iz sklada za okrevanje, ki je nekakšen odgovor na odpravo posledic epidemije na gospodarstvo, okolje in življenje ljudi.

»Na tem področju je ogromno problemov državi in občini Šentjur. Pripravili smo veliko projektov, dobili zagotovila ministrstva, a ta so se skozi zamenjave vlad in uradnikov spremenile. Danes smo bili bolj konkretni in lahko sem zadovoljen, prišli smo tudi na nekaterih rešitev«, je poudaril župan, ki bo 4. septembra gostil tudi infrastrukturnega ministra Janeza Vrtovca, kjer pa gre pričakovati še konkretnejša izhodišča in dogovore.

