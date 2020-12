ŠENTJUR Meja v prisilni poravnavi

Do sredine januarja imajo upniki Meje Šentjur čas za prijavo terjatev. Podjetje se je namreč na predlog D UTB znašlo v prisilni poravnavi, pred tem pa so ga pretresali lastniški spori, ki so razumljivo vplivali na slabše poslovanje.

V začetku meseca smo – sklicujoč se na portal Necenzurirano.si – že pisali, da je slaba banka od celjskega podjetnika Darka Zupanca prevzela Mejo z vsemi poroštvi (v okviru stečajne mase PZS skladov), družbo pa je brez njenih bremen kupil ptujski poslovnež Božo Vukašinovič in njegovo podjetje Altius.

Celjsko okrožno sodišče je za prisilnega upravitelja imenovalo Miho Mušiča. Meja naj bi lani v tem času imela poltretji milijon evrov obveznosti, kar je bila četrtina vseh prihodkov, in še za okoli 6,6 milijonov evrov hipotek na nepremičninah.

