ŠENTJUR Komunalno opremljena cona Jug-3

V Šentjurju so namenu slovesno predal komunalno opremljeno industrijsko cono Jug-3.

Na okoli sto hektarih površin bodo tam svoje mesto našle predvsem proizvodne in predelovalne dejavnosti, s tem pa tudi nova delovna mesta.

Celotna neto naložba je veljala 3,7 milijonov evrov in so jo večinoma pokrili s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2,6 milijonov evrov, 880 tisočakov pa je primaknila država.

V sklopu projekta so izvedli tudi del protipoplavnih ukrepov ob Voglajni.

Otvoritve bi se moral udeležiti minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, a so mu snežne razmere to preprečile.

PŠ