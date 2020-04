ŠENTJUR Kdaj konec ukrepov?

Šentjurski župan Marko Diaci je na državno sekretarko zdravstvenega ministrstva, sokrajanko Jelko Godec, naslovil javno pismo.

V njem sprašuje, kako dolgo bodo še trajali vladni omejevalni ukrepi glede gibanja in združevanja ter opravljanja dejavnosti. Šentjučani so namreč sami pripravili sveženj ukrepov za blažitev posledic pandemije, a ker je to povezano s stroški, pričakujejo vsaj okvirno informacijo.

Godčeva odgovarja, da bodo odloki preklicani, ko bodo okoliščine to dopuščale. Spremembo lahko predlagajo NIJZ, vladna strokovna skupina ali ministrstvo. Od sprostitvenih ukrepov je odvisen tudi sklic seje občinskega sveta.

Predloge za ukrepe pripravljajo tudi na ravni združenj občin. Med drugim so se zavzeli za znižanje, odlog ali obročno plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, določitev ukrepov za izvajalce socialno varstvenih programov ter možnostih za razbremenitev gospodarstva.

Diaci je državno sekretarko pozval tudi k pomoči pri zagotovitvi polne izračunane povprečnine, saj bo le tako možno vsaj delno kriti stroške, ki bodo pri odpravi posledic epidemije dolgoročno še nastajali in se povečevali.

PŠ