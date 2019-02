ŠENTJUR Karničar iskrivo o slovenščini

Šentjur kot ena najbolj kulturno razvitih občin je osrednjo proslavo ob kulturnem prazniku že pripravila. Za slavnostnega govorca so povabili dr. Ludvika Karničarja, nosilca državnega reda za zasluge, ki mu ga je predlani podelil predsednik Borut Pahor.

Karničar je Šentjurčanom še posebej blizu, saj je na avstrijskem koroškem rojeni profesor poskrbel, da so na pokopališču v Gradcu postavili spominsko obeležje šentjurski kulturi ikoni Benjaminu Ipavcu. Je tudi dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, niti tokrat pa niso izostali njegovi iskrivi pogledi na slovenski jezik, ki da je za inteligentne možgane. Slovenščina je arhaična in zahtevna, marsikomu, ne le tujcu, tudi pretežka.

Obregnil se je ob vsakdanjo rabo jezika, kjer občutno prevladujejo angleški izrazi, ta jezik pa je zaradi preproste strukture prikladen za sporazumevanje, a ni nujno, da bo tako ostalo tudi po Brexitu.

PŠ