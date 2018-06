ŠENTJUR Je Skei v Alposu Alu zaželjen?

Dobri dve leti se vodstvo podjetja Alpos Alu in predstavniki kovinarskega sindikata Skei gledajo po strani. Sindikalisti direktorici Damjani Kozlevčar očitajo oviranje sindikalnih dejavnosti, uvajanje neživljenskih predpisov in spreminjanje notranjih aktov, javno anketiranje zaposlenih, postavitev nadzornih kamer, izogibanje socialnemu dialogu in do nedavnega tudi nepravilnosti pri izplačevanju regresa.

Direktorica v pisnem odgovoru navaja, da gre z poskus diskreditacije družbe, ki dobro posluje. Zaposlenim so izplačali 850 evrov regresa, bruto plače v proizvodnji znašajo od 1133 do 1314 evrov bruto. »Zaradi dobrega poslovanja v letu 2017 so delavci dobili tudi plačo iz naslova poslovne uspešnosti. Glede sindikata v preteklosti ni bilo nikakršnih zapletov, delodajalec ni in nikoli ne bo oviral svobodnega vključevanja zaposlenih v sindikat«, zatrjuje Kozlevčarjeva

Vodja regijskega Skei Mirko Hirci je sicer opozoril tudi na velike pritiske na zaposlene, ki od sindikata pričakujejo, da bo ukrepal.

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

PŠ