ŠENTJUR Iščejo voznika pasata

Po licisti od dopoldneva poizvedujejo za neznanim voznikom osebnega vozila znamke VW Passat karavan srebrne barve, ki je med 8.20 in 9. uro na relaciji Šentvid pri Grobelnem – Grobelno – Gorica pri Slivnici – Loka – Prevorje in še nekaterih krajih Kozjanskega nevarno vozil.

Naprošajo očividce, ki so takšno vožnjo opazili, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Šmarje pri Jelšah 03 818 66 00 ali na številko 113. Vozilo ima registrske tablice celjskega območja, policisti pa so ga zaradi več zaporednih prekrškov neuspešno poskušali ustaviti.

(slika je ponazoritvena)

PŠ