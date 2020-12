ŠENTJUR Erjavec potrdil Polnarjevo izključitev

Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec je za osrednji dnevnik nacionalne televizije pravkar potrdil, da je šentjurski območni odbor stranke že izključil poslanca Roberta Polnarja.

Kot je znano, so organi upokojenske stranke že prejšnji teden podprli predlog za izključitev, a so to prepustili šentjurskemu odboru.

Polnar je dejal, da ga DeSUS ne more izključiti in da lahko izstopi le sam, tudi sicer pa naj bi na lokalni ravni ne bilo naklonjeni potezi centrale.

Delo v parlamentu bo Polnar bržčas nadaljeval kot nepovezan poslanec.

(PŠ)