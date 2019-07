Šentjurski policisti so včeraj dvakrat morali v Jakob pri Šentjurju. Najprej so si zapisali, da je neznanec v odklenjeni garaži izpraznil rezervoar tovornega vozila. Zatem so opravili še ogled druge, prav tako odklenjene garaže, od koder sta izginili kosilnica in nahrbtna škropilnice. Za bržčas istim nepridipravom še poizvedujejo, toda očitno so napočili časi, ko bo tudi na podeželju potrebno zaklepati vsaka vrata.

(slika je ponazoritvena)

PŠ