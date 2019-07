ŠENTJUR Drugi poziv k prijavi škode

Občina Šentjur je objavila še drugi poziv občanom k prijavi škode po neurju in poplavah. Tokrat gre za neurje z vet rom in točo, ki se je na Šentjurskem razbesnelo 7. in 8. julija. Oškodovanci lahko škodo na imetju prijavijo na sedežu občine (soba 307), priložiti morajo tudi fotografijo poškodovane ga objekta ali zemljišča. Prijave morajo oddati do 2. avgusta, vse informacije v zvezi s postopki pa dobijo na telefonski številki 03 747 13 32.

Prvi poziv je bil objavljen nedavno, ko je šlo za ujmo 23. in 24. junija. Tudi v tem primeru si bo škodo na terenu najprej ogledala pristojna občinska komisija, končno besedo pri poplačilu odškodnin bo imela država.

PŠ