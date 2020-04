ŠENTJUR Domovi starejših nepripravljeni na obiske

Vlada je v sklopu svežnja rahljanja protivirusnih ukrepov napovedala tudi skorajšnjo ponovno uvedbo obiskov v domovih za starejše. Ti so bili največja žarišča okužb in so na ta ukrep

skoraj povsem nepripravljeni.

Vlada jim še ni posredovala niti smernic in napotkov, kako bodo svojci lahko obiskovali njihove oskrbovance. »Nazadnje nam je ministrstvo pred dvema tednoma na videokonferenci sporočilo, da bomo dobili podrobna pojasnila in protokole, a to se še ni zgodilo. Ne drznem si reči, kako bomo to organizirali, saj si ne znam predstavljati. Še vedno razkužujemo in izvajamo vse druge varnostne ukrepe, zato je težko oceniti, kaj je prava pot. Uradno niti še nismo obveščeni o odprtju domov«, je komentirala direktorica šentjurskega doma starostnikov Vesna Razboršek.

PŠ