ŠENTJUR Dom starostnikov brez okužb in prostovoljcev

V šentjurskem domu starostnikov so se z doslednim upoštevanjem navodil in ukrepov uspeli izogniti okužbam med varovanci in zaposlenimi.

Z vzpostavitvijo sive cone se je skupno število ležišč v domu zmanjšalo, vendar so izpad nadomestili s ponovno uvedbo štiriposteljnih sob. Kadrovski manjko v času dopustov so nadomestili s študenti medicine, v nasprotnem bi ne mogli zadostiti kadrovskim normativom.

»Ves čas, vse te mesece, si nismo oddahnili. Uporabljamo vso zaščitno opremo skladno z ukrepi NIJZ, spremljamo epidemiološko sliko varovancev in zaposlenih, odvzemamo veliko preventivnih brisov. Do sumov seveda prihaja – glede na populacijo, ki jo imamo. A vsak najmanjši odklon pri počutju osebja in stanovalcev ali povišani temperature, takoj obravnavamo in poostreno spremljamo«, poudarja direktorica Vesna Razboršek.

Več preberite v Celjanu.

PŠ