ŠENTJUR Dodatne omejitve v domu starostnikov

V šentjurskem domu upokojencev so popoldne dobili del zaščitne opreme, uvedli pa so še nekaj dodatnih ukrepov.

Med drugim so starostnikom odsvetovali gibanje izven območja doma, omogočeni pa so jim sprehodi po domskem parku. Stik s svojci jim omogočajo po video povezavi. »Bili smo prvi, ki smo to uvedli že takoj po zaprtju doma. Stanovalci so dobili to možnost, mnogokateri so se s takšnim načinom povezave prvič sooči, a zdaj to redno počnemo. Telekom Slo nam je doniral tri pametne telefone, da bo stikov še več. Na socialna omržja dajemo večje število objav, da so svojci lahko na tekočem«, pove direktorica doma Vesna Razboršek.

Dodaja, da se oskrbovanci zelo zavedajo resnosti položaja, dobro so obveščeni in zelo so hvaležni za prizadevnost osebja. Namestitev novih oskrbovancev v domu pa odslej ni več možna.

PŠ