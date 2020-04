ŠENTJUR Danes kar 300 klicev za maske

Na občini Šentjur so danes prejeli pošiljko 5000 zaščitnih mask, ki jih bodo v naslednjih dneh po pošti razdelili gospodinjstvom.

Občani imajo še jutri in v četrtek čas, da med 9. in 14. uro pokličejo na občino (03 747 13 60) in si zagotovijo svoj par zaščitnih mask. Danes jih je poklicalo kar 300.

Župan Marko Diaci ocenjuje, da bodo verjetno lahko ugodili vsem klicateljem, nekaj mask bodo razdelili še preko društva upokojencev, na vsak način pa bodo skušali pridobiti še dodatne kvote. Na občini naprošajo, da kličejo samo tisti, ki si sami še niso uspeli zagotoviti mask oziroma te možnosti nimajo.

PŠ