ŠENTJUR Cesta Pešnica-Podgrad v letu dni

Skladno s pogodbo, ki so jo v prostorih šentjurske občine dopoldne podpisali z izbranim izvajalcem, podjetjem Tomgrad iz Podčetrtka, bodo 845 metrov dotrajane ceste med Pešnico in Podgradom (na sliki) uredili in obnovili do julija prihodnje leto.

Vrednost naložbe znaša 419.000 evrov, dotrajana in močno poškodovana cesta pa bo po obnovi imela razširjene voziščne konstrukcije, urejeno bo odvajanje meteornih voda in nova meteorna kanalizacija, zgradil bodo tudi novi fekalno in kabelsko kanalizacijo (za telekomunikacijske vode), prometnica bo dobila novo javno razsvetljavo. Kakor so poudarili ob podpisu pogodbe, bo z realizacijo projekta zagotovljen normalen, predvsem pa varen promet v tem delu občine.

PŠ