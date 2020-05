ŠENTJUR CELJE V dveh urah trije močno pijani

Šentjurski policisti so v petek popoldne v vsega dveh urah ujeli kar tri močno pijane voznike.

Pri avtocestnem izvozu v Dramljah je do patrulje privijugal voznik z več kot dvema promiloma alkohola v krvi. V Dobju so z alkotesterjem preizkusili dva voznika, oba sta imela okoli 1,3 promile. Vsem kršiteljem so prepovedali vožnjo, izrekli so jim 1200 evrov globe in pripisali 18 kazenskih točk.

Ob pol dveh ponoči se je v policijske lovke ujel tudi voznik na Čopovi v Celju. Drameljska »kolega« je celo prekašal, saj so mu izmerili 1,4 promile, doletela pa ga je povsem enaka sankcija.

Policija napoveduje, da bo s podobnimi nadzori nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.

PŠ