ŠENTJUR CELJE Ribiči se za pomor žab ne čutijo odgovorne

V zvezi z množičnim pomorom žab na cesti v Goričici pri Šentjurju, kjer je zaradi selitve v mrestišča pod kolesi končalo na stotine teh dvoživk, smo poiskali pojasnila celjske ribiške družine. Prostovoljci, ki so reševali žabe (okoli 1100 so jih uspeli prenesti čez vozišče), so krivdo namreč valili na celjske ribiče, ker so izsušili enega od ribnikov.

Predsednik celjske ribiške družine Štefan Zidanšek pravi, da postopajo skladno z gojitvenim načrtom. »Vsako leto to počnemo. Tu prezimujejo plemenke in v marcu ga izlovimo, plemenke pa prenesemo v preostale štiri ribnike. Izsušen ostane kakšen mesec dni, poapnimo in razkužimo ga ter znova napolnimo. Drži pa, da je letos zaradi otoplitve do selitve žab prišlo naenkrat. Včasih je to trajalo tedne in tedne, zdaj se vse zgodi v nekaj dneh. Migracije žab so povsod, ne le v Goričici.« Predsednik svetuje, naj si pogledajo jezero v Gorici pri Slivnici in tamkajšnje ceste. »Povsem enako je, zato ni prav krivde valiti na enega. Naj se organizirajo v civilno pobudo. Navsezadnje sploh ni bilo tako množično, kakor prikazujejo. Rib pa kasneje ne moremo seliti, saj lahko voda meri največ deset stopinj, sicer se ribe lahko zadušijo.«

PŠ