Šentjurski policisti so začasno odvzeli vozniško dovoljenje mladi voznici začetnici, ki je v naselju Trnovec vozila s kar 105 kilometrov na uro. Oglobili so jo s 750 evri in napisali obdolžilni predlog.

Tega bo ob 1200 evrih globe dobil tudi voznik, ki so mu na predelu v Celju, kjer je hitrost tudi omejena na 50 kilometrov na uro, najprej izmerili 72 kilometrov na uro, vendar na znake policistov ni ustavil. Ko so ga ujeli, mu je alkotest pokazal tudi 0,61 miligramov alkohola v krvi.

PŠ