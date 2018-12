ŠENTJUR CELJE Avstrijca lovili od Šentjurja do Maribora

S poškodbo dveh celjskih policistov se je med prazniki končal lov na avstrijskega državljana, ki se ni zmenil na znake policistov. Patrulja celjske prometne policija ga je ustavljala v Šentjurju, toda odpeljal je naprej v smeri Maribora.

Da bi ga zaustavili, so vključili več celjskih in tudi mariborskih patrulj. Končalo se je na mostu na Meljskem hribu pri Mariboru, kjer je ubežnik treščil v bok policijskega vozila. Dva celjska policista sta bila pri tem ranjena, 31-letni Avstrijec pa je vozil pod vplivom drog. Ovadili ga bodo zaradi nevarne vožnje v prometu, za kar je glede na nastale posledice zagrožena denarna kazen in do tri leta zapora, začasno mu bodo odvzeli tudi avto. (slika je simbolična)