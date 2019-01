ŠENTJUR Brez koalicije ni opozicije

SDS ni dočakala županovega povabila na pogovore, a v občinskem svetu nočejo biti le poslušalci.

22. januarja je napovedana prva delovna, sicer pa druga redna seja novega šentjurskega občinskega sveta. Prešerno povolilno razpoloženje se je po prepričljivi zmagi Marka Diacija in njegovega Gibanja za občino Šentjur (GOŠ) poleglo, že v naslednjih dneh pa se bo videlo ali je šentjurska politika sploh zmožna z roko v roki delati za skupno dobro občanov.

Ker ima GOŠ polovico sedežev v občinskem svetu, je glede na razmerje moči težko pričakovati, da bi katera druga politična opcija uspela uveljaviti svojo voljo. Toda župan pravi, da se bo povezoval na programski ravni, da bo sodeloval z vsemi in da bo podprl vsako dobro zamisel. Kako se bodo pred prvim vžigom občinskega motorja naravnali v največji opozicijski stranki SDS, ki ima šest svetnikov, smo vprašali Jelko Godec, poslanko in podpredsednico SDS.

Zid je visok

»Če je župan dejal, da nima koalicije, potem nima niti opozicije«, je bila formalna. A ker se v Šentjurju zelo dobro ve in vidi meja med zmagovalnim polom in SDS kot glavnim in največjim oponentom, je Godčeva seveda nadaljevala v bolj resnem tonu. Nenazadnje je seja občinskih svetnikov pred vrati, izvršilni odbor stranke pa se mora pogovoriti še o marsičem.

»Ne pričakujem od župana, da bo kaj drugače, kakor prej. V zadnjem mandatu me sicer ni bilo v občinskem svetu, v obdobju 2010-2014 pa se ne spomnim, da bi kdaj koli sprejel kakšen naš dobronamerni predlog ali pobudo. Vse je jemal, kakor da je naravnano proti njemu. S SMC smo dali pobudo za izredno sejo glede okoljske problematike v Šentjurju, po zgledu Celja in Štor, kar je Diaci sprejel kot kritiko proti sebi. Blokiral je delo občinskega tako, da ta ni bil sklepčen, nihče ni imel možnosti ničesar povedati, na hitro je zaključil.«

Dajali bodo pobude

Godčeva pravi, da ne vidi resne namere v njegovih besedah glede programske koalicije. »To se bo zelo hitro videlo. V naši svetniški skupini ne bomo zgolj glasovalci in poslušalci, aktivno bomo sodelovali s predlogi iz našega programa, dajali bomo pobude, pa bomo videli, kako resno nas bo vzel. V prejšnjem sklicu je vse svetnike vozil na osnovi programske koalicije, razen nas in SMC. Novi občinski svet je zelo razdrobljen, veliko strank ima le en sedež in če misli župan delati programsko, naj nas povabi na pogovore. Doslej nas še ni.«

Primanjkuje stanovanj

S katerimi predlogi bo SDS skušala prodreti? »Kar se mi zdi najpomembnejše, je dejstvo, da občina stagnira, stanovanjska problematika je zelo pereča, neprofitnih stanovanj in stanovanj za mlade ne gradimo, jim pa hudo primanjkuje. Kje bi jih sploh gradili, a imamo načrt?«, se sprašuje sogovornica in dodaja, da je občina na primer sprejela načrt mobilnosti, toda nima infrastrukture, kolesarskih in pešpoti, niti lokalnega prevoza. »Tudi štipendijska shema je zamrla, ni podpore mladim inovatorjem, primanjkuje otroških igrišč, kar je sramota za naše mesto. Za primerjavo lahko pogledate Mozirje, kako se je razvilo, mi pa spimo.«

PŠ