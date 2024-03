ŠENTJUR Bodoči veterinarji rezali plišaste živali

Šentjurska Osnovna šola Hruševec je gostila tretje zaključno državno tekmovanje veterinarskih tehnikov in tehnic. Pravzaprav je šlo za dijake tretjih četrtih letnikov treh slovenskih srednjih šol z enakim programom, tehniki pa bodo seveda postali šele po uspešnem zaključku šolanja.

Na zaključek tekmovanja se je po predtekmovanju, ki so ga opravili na matičnih šolah, uvrstilo 50 najboljših bodočih tehnikov in tehnic in sicer po dvajset iz BIC Ljubljana in Biotehniške šole Maribor, deset pa iz Šolskega centra Šentjur, ki je bil organizator.

Več preberite v Celjanu.

PŠ