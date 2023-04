ŠENTJUR Bajaga za uvod prireditev Šentjurjevega

S festivalom Šentrock se jutri začenjajo prireditve letošnjega Šentjurjevega. Do sedmega maja se bo zvrstila kopica sejmov, veselic, koncertov, tekmovanj in razstav, vrhunec pa bo bržčas prav jutrišnji koncert Bajage in Instruktorjev v velikem prireditvenem šotoru za občinskim poslopjem.

Organizator uvodnega koncerta je Študentski klub mladih Šentjur, ki se trudi vsako leto na odrske deske zvabiti katerega od eminentnih izvajalcev z območja nekdanje skupne države.

Med ostalimi prireditvami, ki bodo še v tem mesecu, omenimo postavljanje mlaja

na Zgornjem trgu na tradicionalni način in razglasitev Ipavčevih vin (21.april), tradicionalna Šentjurjev sejem in Jurijev pohod (22.april), otvoritev prenovljenega doma na Resevni (23.april) ter Razstavo starodobnih avtomobilov in motorjev (27. april).

