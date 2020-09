ŠENTJUR Aurea se bo spremenila v inkubator

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo fin ančno podprla projekt Mreža podjetniških inkubatorjev v Poslovnem objektu Aurea v Gorici pri Slivnici.

Za projekt, ki ga bodo izvedli v okviru dogovora za razvoj Savinjske regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval pol milijona evrov, vrednost celotnega projekta pa znaša slabih 1,3 milijone evrov.

Nosilec naložbe je Občina Šentjur, ki namerava izvesti rekonstrukcijo poslovnega objekta nekdanje Auree in v njem pognati podjetniški inkubator. Z njim bi med drugim spodbujali razvoj in rast malih in srednjih podjetij.

PŠ, foto: Vid Palčnik