Šentjurske policiste je sinoči poklicalo več občanov, ki so sporočili, da na območju Nove vasi, Črnolice, Zgornjih Selc in Ponikve divja neznani voznik, ki ogroža sebe in druge udeležence v prometu.

Policija je avtomobil izsledila v Hotunjah, kjer je voznik zapeljal v jarek, nato pa zbežal. Ugotovili so, da je neumnosti na cesti počel 19-letnik, ki nima vozniškega dovoljenja.

Dobil bo obdolžilni predlog, avto, pa so mu seveda zasegli.

PŠ