Semena za sadike lepše in hitreje kalijo v temi.

Če nameravamo sami vzgojiti sadike vrtne zelenjave, v začetku marca v notranjem prostoru sejemo paprike, čilije in jajčevce, zeleno, zelje, cvetačo, brokoli in nadzemno kolerabico, por, gomoljno zeleno, peteršilj in blitvo, paradižnik za sadike pa posejemo sredi marca.

Semena sejemo na gosto v eno posodo in kalimo na toplem mestu. Idealna temperatura za kalitev je 25 °C. Sejemo v vlažno prst in semena posujemo s suho prstjo pol centimetra na debelo. Ker uspešno kalijo v temi, posodo pokrijemo, kar omogoča boljšo kaljivost zaradi enakomerne vlažnosti.

Odkrijemo takoj, ko opazimo prvi kalček, kar je lahko že v petih dneh, in takoj prestavimo na svetlo mesto. Ko se klična lista odpreta in vodoravno poravnata in preden se razvijejo pravi listi, v roku od 10 do 14 dni od setve, rastline prepikiramo v posamezne srednje sadilne enote s kakovostno prstjo. S pikiranjem opravimo naravno selekcijo, saj izberemo lepše rastline. Če so se nam do sedaj rastline »pretegnile«, jih pri pikiranju posadimo globlje, vse do kličnih listov. Korenin rastlin se ne dotikamo, ampak si pomagamo z leseno ali s plastično paličico.