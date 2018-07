Selektor odbojkarske reprezentance računa tudi na Bistričane

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek, 16. julija, začela s pripravami na svetovno prvenstvo, ki ga bosta od 12. do 30. septembra gostili Italija in Bolgarija. Selektor izbrane vrste Slobodan Kovač bo v tradicionalni pripravljalni bazi v Kranjski Gori zbral šestnajst odbojkarjev. Med vpoklicanimi sta tudi Bistričana, korektor Tonček Štern (Blu Volley Verona, Italija) in sprejemalec Alen Šket (Fenerbahce, Turčija). Med tistimi, ki bodo Kovaču na voljo po potrebi, je še tretji Bistričan, sprejemalec Žiga Štern.

“Z veliko nestrpnostjo pričakujem začetek priprav, saj menim, da ima Slovenija odlično reprezentanco in lahko na svetovnem prvenstvu doseže dober rezultat. Upam, da bodo igralci na priprave prišli spočiti in motivirani, da bodo lahko čim boljše in čim bolj trdo delali in na svetovno prvenstvo prišli dobro pripravljeni, v idealni formi,” je uvodoma dejal Kovač.

Bazični del priprav bodo slovenski reprezentanti že tradicionalno opravili v Kranjski Gori, nato pa se bodo preselili v Maribor. V sklopu priprav bodo odigrali tudi dve pripravljalni tekmi z evropskimi podprvaki, Nemci, predvidoma 23. in 24. avgusta v Nemčiji. Najpomembnejši del priprav bo predstavljal močan mednarodni turnir v Ljubljani, na katerem bodo, ob slovenski izbrani vrsti, nastopile še tri reprezentance z vrha svetovne lestvice, ZDA, Kanada in Iran.

Foto: arhiv OZS