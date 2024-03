Sedmica Dobovca v pokalnem tekmovanju!

Zmagovalec letošnjega Pokala Term Olimia v futsalu je Dobovec. Do sedme pokalne lovorike, in to sedme zapored, so Dobovčani prišli na finalnem turnirju v Podčetrtku. V finalu so Meteorplast Šic Bar premagali s 4:2, pred tem pa so v polfinalu s 5:0 izločili tudi Bronx Škofije.

Slovesno je bilo že pred finalno tekmo, ko so podelili zlato žogo. Nagrado za najboljšega igralca minulega koledarskega leta je prejel prav član Dobovca, 29-letni Žiga Čeh.

Foto: Futsal.si