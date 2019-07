Še zadnji priklopi na vodovodno omrežje

Približno 202 tisoč evrov je konjiška občina zagotovila za gradnjo 4 kilometrov dolgega vodovoda. Nanj bo priklopila še zadnjih 16 objektov. Prebivalci Tolstega Vrha in dela Konjiške vasi že dlje časa potrpežljivo čakajo na vodovod. Čez dobro leto dni bodo imeli urejeno vodooskrbo. Delovni stroji naj bi zabrneli letošnjo jesen, za-ključek gradnje pa je predviden konec naslednjega leta.

Konec odlašanj

Konjiška občina je na javnem razpisu za izvajalca del izbrala podjetje S5 Projekti iz Žalca, ki ima sicer največ izkušenj z nizkimi gradnjami, predvsem čistilnimi napravami. Ob podpisu po-godbe s predstavnico podjetja, Saško Čerčnik, je župan Darko Ratajc poudaril, da s to nalo-žbo odpravljajo še zadnjo sivo liso na področju vodooskrbe v občini. “Izbrano podjetje bo z deli začelo v jesenskih mesecih, podpisana pogodba je težka približno 202 tisoč evrov. Morda nam bo znesek uspelo še nekoliko znižati, zagotovo pa se ne bo povišal,” je zagotovil in dodal, da je občina s to naložbo kar nekaj časa odlašala in da je skrajni čas za njeno uresničitev. Medtem se konjiška občina pripravlja na 6-milijonsko naložbo. (Tudi o tem več v četrtkovi izdaji NOVIC).