Se podjetju GIC Gradnje iz Rogaške Slatine obeta velik posel?

Podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine je najugodnejši ponudnik za dograditev potniškega terminala na ljubljanskem letališču.

Fraport Slovenija je v petek zaključil pogajanja z vsemi šestimi ponudniki za dograditev potniškega terminala na ljubljanskem letališču. Najnižja dosežena cena je bila 17,273 milijona evrov, podal pa jo je ponudnik GIC Gradnje. Odločitev o izboru naj bi Fraport objavil predvidoma v dveh tednih. Kot so za STA pojasnili v Fraportu Slovenija, bodo odločitev o oddaji naročila sprejeli predvidoma v naslednjih 14 dneh, in sicer po izvedbi internih postopkov in v skladu z zakonom. Potem pa bo stekel še rok, v katerem imajo neizbrani izvajalci možnost pritožbe na izbor.

Fraport Slovenija se je januarja letos na podlagi odločitve državne revizijske komisije, ki je ugodila pritožbam na izbiro izvajalca del za gradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke, odločil za ponovitev razpisa, da ne bi tudi razpis za terminal padel podobno kot razpis za karavanški predor. Na ponovljen razpis se je marca prijavilo istih šest ponudnikov, GIC GRADNJE, Kolektor Koling in CGP, GP Krk in CBE, Pomgrad in GGD, VG5 in Remont ter Strabag.

Po končanem izboru v Fraportu Slovenija upajo naj čimprejšnjo pravnomočnost izbora in začetek gradnje, ki naj bi bila predvidoma končana pred koncem leta 2020, nove prostore pa naj bi odprli pred glavno sezono 2021, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana bo s širitvijo terminala na voljo več kot 10.000 m2 novih površin, na katerih bosta nova odhodna hala in prostor za opravljanje varnostnih pregledov, saj je obstoječi zelo majhen in ne omogoča širitve, medtem ko je letališče lani zabeležilo rekordnih 1,812 milijona potnikov. Nova bo tudi komercialna ponudba na področju trgovin in gostinstva. Prav tako bo zagotovljen večji poslovni salon.