Še korak bliže novemu krožišču v Tepanju

V Tepanju so še korak bliže krožišču ob vstopu na avtocesto. Občina Slovenske Konjice je namreč v podpis dobila sporazum o sofinanciranju naložbe, ki je ocenjena na 1.383.000 evrov.

Novo krožišče bodo v Tepanju začeli graditi naslednje leto, v istem letu pa naj bi bilo tudi končano. Investitor bo Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo zagotovilo tudi koordinacijo in gradbeni nadzor. Delež konjiške Občine znaša slabo tretjino oz. 438 tisoč evrov – v ta znesek so že zajeti tudi odkupi zemljišč, ki jih potrebujejo. Dobro petino naložbe bo pokrila Družba za avtoceste v RS (DARS). Občina ima letos zagotovljen denar za odkupe zemljišč, svoj delež iz sporazuma za izvedbo del pa bo načrtovala v proračunu za leto 2021. Izvajalca del bodo izbrali na javnem razpisu. (Jure Mernik)

