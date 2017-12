Se Dravinji končno res obeta čistejša prihodnost?

Objekte v konjiški poslovni coni Konus so priključili na javno kanalizacijsko omrežje. Za Dravinjo je bil torej prejšnji petek, ko so novo pridobitev uradno predstavili še javnosti, pomemben dan. Konjičani pa zdaj predvsem upajo, da bo njihova reka odslej tudi čistejša. Skupna dolžina nove infrastrukture je 1.405 metrov, od tega vodovod meri 745 metrov, fekalna kanalizacija 488 metrov in meteorna kanalizacija 172 metrov. Naložba je stala slabih 370 tisoč evrov, ki jim je treba dodati še DDV.

Predstavnikom Ribiške družine Slovenska Bistrica pa samo besede o čistejši prihodnosti Dravinje niso dovolj. Opozarjajo, da bodo dogajanje v reki še spremljali …

Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE.