Santiago v Slovenskih Konjicah

Slovenske Konjice so gostile drugo vseslovensko srečanje ljubiteljev Camina. Camino de Santiago ali Jakobova pot velja za eno najbolj znanih romarskih poti na svetu. Sestavlja jo več delov, ki se končajo v Santiagu de Compostela, svetišču svetega Jakoba. Med najpopularnejšimi je “francoska pot”, ki se začne v kraju Saint-Jean-Pied-de-Port na jugozahodu Francije in je dolga približno 780 kilometrov. Vsako leto jo prehodi pol milijona ljudi z vsega sveta, med njimi je od 200 do 300 Slovencev. Tudi Snežana Brumec, ki je skupaj z Ivanom Gričnikom pobudnica srečanja v Slovenskih Konjicah. «Namenjeno je druženju in izmenjavi vtisov s poti, na kateri se pohodniki poglabljajo vase in doživljajo korenite osebnostne spremembe. Tudi moja izkušnja je izjemna, saj je bil to najlepši mesec v mojem življenju. Tu si sam s seboj. Vse kar imaš, je nahrbtnik. Hojo prilagodiš svojemu ritmu. Si v naravi in potuješ po lastnem notranjem svetu misli in občutkov. Gre za močna doživetja, zato ne preseneča, da veliko popotnikov ob vrnitvi napiše knjigo. Tudi sama sem jo napisala in v njej strnila svoja doživetja,« pravi Snežana.

Camino torej pušča izjemen pečat v ljudeh. Znan je pregovor, da najprej ti prehodiš Camino, potem pa Camino »hodi« tebe. Na srečanje v Slovenske Konjice jih je prišlo okoli 150, tudi tisti, ki tovrstne izkušnje še nimajo, pa jih mika, da bi jo doživeli. Na celodnevnem druženju so se najprej udeležili romarske maše v cerkvi sv. Jurija, od tam so se sprehodili mimo Minattijevega spomenika do vinorodnih Škalce, od tam pa nazaj do župnijskega doma, kjer so se okrepčali. Lani je bilo vseslovensko srečanje Caminovcev organizirano prvič. Takrat so se zbrali v Vipavskem križu. Prizadevali si bodo, da bodo druženja prerasla v tradicionalna. /Nekaj foto-utrinkov v galeriji/