SAMOZDRAVLJENJE BOLEČINE: Ali je res vedno tako varno?

Bolečina je neprijetna čutna in čustvena zaznava, povezana s poškodbo tkiva. Vzrok ni vedno poškodba tkiva, pa tudi vsake poškodbe tkiva ne spremlja bolečina.

Bolečina ni izključno negativna, saj je pogosto prvi znak ali opozorilo, da se v našem telesu nekaj dogaja. Ko nas zaboli, se ustavimo in umaknemo izvoru bolečine ter tako preprečimo nastanek nadaljnjih poškodb.

Kako blažimo akutno bolečino?

Akutna bolečina nastane hitro in traja nekaj dni ali tednov. Ta vrsta bolečine je primerna za samozdravljenje, vendar se je treba zavedati, da ni vsak analgetik primeren za vsako vrsto bolečine in tudi ne za vsakega posameznika.

Tako bomo glavobol uspešno zdravili s skoraj vsemi analgetiki, ki so na voljo brez recepta, pri bolj trdovratnem pa bomo posegli po kombiniranih pripravkih. Seveda bomo prej pomislili, če smo ustrezno hidrirani, ali uživamo dovolj magnezija, če smo dovolj na svežem zraku in če živimo v skladu z načeli zdravega življenjskega sloga.

Pri zobobolu ne bomo odlašali z obiskom zobozdravnika, do takrat pa si bomo bolečine lajšali z zdravili, ki imajo poleg protibolečinskega tudi protivnetni učinek, saj je zobobol pogosto posledica vnetja.

Pri menstrualnih bolečinah so se kot najučinkovitejša izkazala prav tako zdravila s protivnetnim učinkom, saj se v tem delu ciklusa sproščajo vnetni mediatorji, ki povzročajo krče in z njimi povezano bolečino. Ne pozabimo, kako blagodejno nam krče lahko olajša topel termofor, zmanjšajo pa jih tudi spazmolitična zdravila.

Lajšanje kronične bolečine

Sklepne bolečine so lahko posledica obrabe in so najpogostejše kronične bolečine. Značilno se poslabšajo z gibanjem in jih bomo lajšali s paracetamolom. Stanje se lahko izboljša z izgubo čezmerne telesne mase, uživanjem glukozamina v obliki sulfata in uporabo lokalnih gelov.

Tiste sklepne bolečine, ki so posledica vnetja, občutimo že v mirovanju, lajšali pa jih bomo s protivnetnimi zdravili, kot sta ibuprofen in naproksen, lokalno pa tudi z uporabo protivnetnih gelov ali krem.

Kaj morate povedati farmacevtu?

Čeprav termin samozdravljenje vsebuje besedo ‘sam’, ne odlašajmo z vprašanji, ki jih lahko zastavimo farmacevtom v lekarni.

Poleg podatkov za koga je zdravilo, starost, spol, nosečnost, ali jemljemo katera zdravila, ne pozabimo omeniti morebitnih težav s srčno-žilnim sistemom, težav z želodčno sluznico, morebitne kronične bolezni …

Pri posameznikih, ki imajo katero izmed naštetih težav ali redno terapijo z zdravili, bo samozdravljenje po posvetu s farmacevtom zagotovo potekalo drugače kot pri posamezniku, ki nima nobenih zdravstvenih težav ali posebnosti.

Tako kot je že Pehta trdila, da za vsako bolezen raste ro’žca, lahko zaključim, da za vsako bolečino obstaja analgetik. Se pa morajo tudi zdravila za samozdravljenje bolečine uporabljati od-govorno, torej v predpisanih odmerkih z upoštevanjem časovnih razmikov med odmerki in režima jemanja.

(Tea Kus Grilanc, mag. farm., Celjske lekarne, za lokalni časopis NOVICE)