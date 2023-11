SAMOROCK zažigal v Zrečah

Društvo godbenikov Zreče, predvsem mlajši del zasedbe, je v soboto organiziralo večerni koncert različnih rock izvajalcev, ki so bolj ali manj povezani z Zrečami oziroma z njihovimi glasbeniki.

Tako so nastopili domačinka Sofija Mrzdovnik (Sofy M), Recess (mlada skupina iz Slovenske Bistrice), zasedba JIM (v zasedbi igra domačin Jure Skaza, vokal je njegova punca Ina Olup, igra tudi Matic Mlakar iz Slovenskih Konjic), skupina Babooni (pri njih igrata Zrečana Lovro Leskovar in Oskar Šonc) ter Patroni, ki prihajajo iz Oplotnice.

(Foto: Luka Korošec)

Več preberite v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.