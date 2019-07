Sadje na žaru z rožmarinom in medom

Sestavine za 4 osebe:

vejica rožmarina

4 nektarine

majhen ananas

2 žlici tekočega medu

Priprava:

korak:

Rožmarin oplaknemo, potrgamo iglice in jih grobo sesekljamo. Oprane nektarine prepolovimo in odstranimo koščice. Ananas olupimo, ga zrežemo na 1,5 cm debele rezine in te prepolovimo.

korak:

Iz alu folije naredimo zavitke, v katere damo sadje in potresemo z rožmarinom. Na žaru pečemo 10 do 12 minut. Tik pred koncem peke sadje nakapamo z medom. Sadje po želji postrežemo s sladoledom ali stopljeno čokolado.

Žar iz sadja izvabi posebne arome, ki presenetijo in očarajo. Večina sadja je primernega za peko na žaru. Izogibamo se le sadju z visokim deležem vode, kot so citrusi. Manjše sadeže ali razrezano sadje lahko nabodemo na nabodalo in pripravimo sadne ražnjiče, večji sadež pa spečemo kar prepolovljen oziroma narezan na rezine. Če sadje nežno premažemo z oljem pred peko, se ne bo prijemalo na rešetke žara.