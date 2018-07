S tabori v Žičko kartuzijo že 20 let vnašajo duhovno vsebino

Tabor za duhovno rast v Žički kartuziji to poletje praznuje 20 let delovanja. Njegova začetna ideja danes resda živi nekoliko razširjena, vendar v svojem bistvu ostaja enaka. Njen cilj je udeležencem dati duhovno hrano, ki jo, kot pravi ustanoviteljica tabora, psihiatrinja Cvijeta Pahljina, ljudje potrebujemo še bolj kot telesno. Progam, kakršnega je zastavila pred dvajsetimi leti, se je v nespremenjeni obliki ohranil do danes. Sestavljajo ga štiri delavnice, ki po mnenju avtorice pokrivajo osnovne človekove potrebe.

Na enotedenski tabor se je še vedno mogoče prijaviti. Več o njem kmalu tudi v lokalnem časopisu NOVICE.