S svetovnim pokalom začenjajo tudi deskarji na snegu

Za večino zimskih športnikov so se tekmovanja za svetovni pokal v zimi 2023/2024 že začela. Jutri (v četrtek) prvi nastop čaka tudi deskarje na snegu v alpskem slogu, ki bodo paralelni veleslalom odpeljali v italijanski Carezzi. Gre za prizorišče, kjer je Celjan Tim Mastnak decembra 2018 dosegel eno od svojih dosedanjih treh zmag med svetovno elito. Dvakrat je bil v Carezzi že četrti tudi drugi celjski tekmovalec Rok Marguč.

Deskarji v paralelnih disciplinah imajo v celotni sezoni na sporedu dvanajst prizorišč, na katerih je skupaj predvidenih štirinajst posamičnih tekem v moški in prav toliko v ženski konkurenci. Med drugim se bo karavana znova ustavila tudi na Rogli, in sicer bo tam paralelni veleslalom 25. januarja. Velikega tekmovanja (olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva) to zimo ni.

Poleg Mastnaka in Marguča sta v slovenski A ekipi še dva tekmovalca, v Celju živeča Velenjčanka Gloria Kotnik in Tržičan Žan Košir. (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž