S startno številko Timija Zajca za mlade športne upe zbrali 1.350 evrov

Drugi del dobrodelne akcije ‘ZA mlade športe upe’ Lions kluba Konjice je končan. Srečni dobitnik startne številke slovenskega skakalca na smučeh Timija Zajca je Vlado Gobec. Pobudnik akcije, svetovni popotnik Oliver Tič, ga je danes zjutraj v studiu Radia Rogla izžrebal med vsemi, ki so donirali za mlade perspektivne športnike iz socialno šibkih družin. Dražitelji so skupaj donirali 1.350 evrov. V sklad za štipendiranje mladih športnih upov pa gre sicer 6.500 evrov, kolikor so jih vključno z omenjeno dražbo zbrali na jesenskem srečanju Lions klub Konjice.

Spomnimo: ZA mlade športe upe so letos z dresom nogometaša Žana Vipotnika že zbrali 1.400 evrov, za konec akcije pa bodo ponudili še dres motokrosista Tima Gajserja (spletna dražba že teče). (Jure Mernik)