S slavnostno sejo Zrečani obeležili občinski praznik

Svečana seja ob prazniku občine Zreče je bila včeraj zvečer v zreškem Kulturnem domu. Na dogodku so se v kulturnem programu predstavili dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Ob nagovoru župana mag. Borisa Podvršnika so podelili tudi letošnje občinske grbe.

Emil Mumel je prejel zlati grb, srebrnega Konrad Arbajter, bronastega pa Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče. Posebno priznanje Občine Zreče je tokrat šlo podjetju Unior, ki letos praznuje 100-letnico obstoja.

Več v NOVICAH prihodnji teden.