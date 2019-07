Slovenske Konjice: Baumüller Dravinja- še konkurenčnejši

Baumüller Dravinja je uspešno konjiško podjetje, ki bo do prihodnje pomladi zgradilo dodatne proizvodne prostore in jih opremilo s sodobno tehnologijo. Tako bo utrdilo konkurenčnost, izboljšalo delovno okolje ter zmanjšalo hrup in stroške energije.

Podjetje potrebuje dodatne proizvodne prostore, ki so jih začeli graditi maja, z deli naj bi končali spomladi naslednje leto. Z omenjeno naložbo bodo najprej zagotovili 1.300 kvadratnih metrov dodatnih proizvodnih površin, zatem bodo postavili še avtomatizirano linijo za plastifikacijo kovinskih izdelkov. Skupno se bo prostor za proizvodnjo tako povečal na več kot 10.000 kvadratnih metrov. Nova linija za prašno barvanje dosega protikorozijsko zaščito stopnje C5 in je s tem primerna tudi za Offshore področje.

Nova linija bo ena najsodobnejših pri nas. Proizvodnjo izdelkov bodo lahko povečali sicer v enakih dimenzijah kot zdaj, vendar do teže 700 kg. Postavili bodo dve moderni kabini z možnostjo širitev na tretjo kabino. To jim bo omogočilo integrirano in inteligentno načrtovanje ter razporejanje proizvodov na liniji. Tako bodo delovni nalogi samodejno razvrščeni glede na optimalni izkoristek površine transportne enote. »Z moderno opremo bomo zmanjšali stroške energije in hrup, zaposlenim pa zagotovili bolj čisto in prijazno delovno okolje. Nova linija bo glede na avtomatizacijo in digitalizacijo ena najsodobnejših tovrstnih v Sloveniji. Predvsem pa bomo povečali konkurenčno prednost in tako utrdili položaj našega podjetja v vrhu Industrije 4.0, ki stremi k digitalizaciji procesov,” poudarja direktor Jožef Klajnšek. (Več v današnjih Novicah)