S prireditvijo ‘Čas je zdaj’ v konjiško mestno jedro prinesli živahno dogajanje

Dopoldne je bilo v konjiškem mestnem jedru živahno in veselo. Vrtec Slovenske Konjice je v sodelovanju z okoliškimi zavodi, podjetji in društvi organiziral prireditev Čas je zdaj. Na začetku so se otroci predstavili z glasbeno-plesnimi točkami. Nato so za najmlajše pripravili številne ustvarjalne ter gibalne delavnice, na koncu pa so v goste pripeljali še čarodeja »Eko frajerja«. Z dogodkom so spodbujali medgeneracijsko povezovanje in praznovali Dan Zemlje ter Dan Zdravja. Obiskovalcem so med drugim omogočili tudi vožnjo s kočijo in jahanje konjev. Poleg tega so si lahko izmenjali igrače in semena ter si ogledali reševalno ali gasilsko vozilo. Med drugim so v sklopu prireditve izvajali še promocijo zdravja in spodbujali ekološko naravnanost.

