Tudi letos pravljične vile na vlaku spremljajo najmlajše potnike v Pravljično Celje. Slovenske železnice so letos v Pravljično Celje usmerile 15 pravljičnih vlakov.

Že danes popoldne bo vlak vozil med Velenjem in Celjem, jutri popoldne lahko potujete od Maribora do Celja in nazaj, v nedeljo pride v Celje pravljični vlak iz smeri Ljubljane. Pravljični vlaki bodo vozili tudi v prazničnih dneh. Vozni red je objavljen na spletni strani Slovenskih železnic.