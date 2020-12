S pozitivnimi občutki se v novo sezono podaja celjski deskar na snegu Rok Marguč

Celjski deskar na snegu Rok Marguč rezultatsko prejšnjo zimo ni bil tako uspešen kot v prejšnjih letih. Se pa nosilec štirih medalj s svetovnih prvenstev optimistično podaja v novo tekmovalno leto. Na novinarski konferenci pred prvimi tekmami je povedal: “Z jesenskimi pripravami smo zelo zadovoljni. V primerjavi z lansko sezono so bile res odlične in kakovostno izpeljane, posledično so zelo dobri tudi občutki. Želimo si, da bodo tekme normalno izpeljane, da gremo v Italijo z negativnimi testi, ampak s pozitivno energijo.”

Prva tekma svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu deskarje čaka v soboto v Cortini d´Ampezzo, druga naslednji četrtek v Carezzi. Med šestimi slovenskimi tekmovalci bo še en Celjan, in sicer svetovni podprvak iz leta 2019 Tim Mastnak. (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž

Preberite tudi:

Celjan Tim Mastnak se zelo veseli nove sezone

https://novice.si/page/celjan-tim-mastnak-se-zelo-veseli-nove-sezone/