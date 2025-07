S poletjem v celjski knjižnici konec nekaterih aktivnosti

Z začetkom poletja se do konca šolskih počitnic zaključujejo tudi nekatere redne aktivnosti v Osrednji knjižnici Celje, tako so pred kratkim zaključili prvo sezono angleškega bralnega kluba. Navdušeni bralci angleške literature so se še zadnjič pred poletjem zbrali v Besednici in poklepetali o knjigi japonske pisateljice Sayake Murata z naslovom Convenience Store Woman. Ob tej priložnosti so najbolj zvestim obiskovalcem kluba podelili tudi bralne dnevnike, s katerimi bodo lahko beležili svoja bralna doživetja. Kakšen dan prej se je zaključil tudi slovenski bralni klub s knjižničarjem Filipom. Foto: Osrednja knjižnica Celje | FB stran.