S kripto žetoni po ‘fasungo’

S kriptovaluto lahko kupimo karkoli. Zdaj je postala uporabna tudi pri nakupu živil in se iz skrivnostnega sveta vlaganj umešča v vsakdan.

Do kriptovalut, kot večinoma do vseh sprememb oziroma novosti, smo v Sloveniji še vedno precej nezaupljivi. Četudi poznamo kar nekaj zgodb, ki kažejo na uspeh, celo na bogastvo na račun tovrstnega ‘rudarjenja’. Ampak tudi nezaupljivosti kriptovaluti so očitno šteti dnevi, saj se počasi, a vztrajno, vsrkava v naš vsakdan. Sedaj je s to valuto možno kupiti tudi mesečno ‘fasungo’.

Tuš prvi med supermarketi

Prva med trgovci, prisotnimi na slovenskem trgu, se je za ta način plačila odločila celjska družba Tuš. Nakup s kriptovaluto je možno opraviti na njihovih hitrih blagajnah v štirinajstih supermarketih, tudi v Celju (Planet Tuš) in Žalcu. Nakup omogoča platforma Elipay, ljubljanskega podjetja Eligma. »O učinkih je še preuranjeno govoriti, lahko pa potrdimo, da je število uporabnikov in transakcij na lokacijah nad pričakovanji in raste,« pojasnjujejo v Tušu, kjer so zadovoljni z enostavnostjo uporabe aplikacije. Tudi zaposlene so z uporabo seznanili. »Kot tehnološko napreden trgovec želimo kupcu omogočiti različne načine plačevanja, s ciljem učinkovite nakupovalne izkušnje,« dodajajo pri celjskem trgovcu.

Odprti za spremembe, a jih (še) ne uvajajo

Preverili smo, ali je možno s kriptovalutami kupovati tudi drugje. Za zdaj med supermarketi ostaja Tuš edini, ki to omogoča. Še en slovenski trgovec, Jager, nam je odgovoril, da velika večina še vedno plačuje z gotovino: »V kolikor se bo kateri izmed ‘naprednejših’ načinov plačevanja izkazal za resnično uporabnega in bo strankam nudil boljšo izkušnjo in dodatne ugodnosti kot že uveljavljeni sistemi, ga bomo z veseljem vključili v naše možnosti plačil.« Trende spremljajo tudi v Mercatorju: »Doslej smo uvedli številne sodobne storitve, od tik tak blagajn do mobilne denarnice M pay. Kupcem želimo nakupe čim bolj olajšati, seveda ob tem, da so tudi naše storitve vedno bolj učinkovite.« Ob tem dodajajo, da novost uvedejo, ko je dovoljšne povpraševanja na trgu. Podobno razmišljajo v Lidlu, kjer se jim razvoj kriptovalut zdi zanimiv: »Trenutno sicer še ne razmišljamo o vključevanju tega načina plačevanja v naše poslovanje.« Podobno odgovarjajo tudi v Hoferju: »Zavedamo se novih tehnologij in načinov plačevanja, a o uvedbi tovrstnega načina zaenkrat ne razmišljamo.« Po naših podatkih nakup s kripto žetoni tudi še ni možen v prodajalnah Spar, a uradnega odgovora njihove PR službe nismo prejeli.

Na Celjskem za zdaj trinajst lokacij

Za tiste, ki so odprti za trende, pa je nekaj lokacij tudi že na Celjskem. Z aplikacijo je za zdaj možno plačati v 1001 dar (Citycenter Celje), Burger Kapija (Velenje), HeadShop (Celje), Avtodeli Potokar (Celje in Velenje), Simple (Celje in Velenje), Sten Time (Citycenter Celje), Venera Shop (Velenje in Celje), Wok&Roll (Celje) in, kot zapisano, v dveh Tuševih supermarketih. Drugod po Sloveniji je teh lokacij bistveno več, prednjačita Ljubljana in Maribor, med ponudniki pa so restavracije, hoteli, kozmetični, lepotilni in frizerski saloni, tudi ponudniki zdravstvenih storitev, avtomehaniki, prodajalci avtomobilske opreme, bele tehnike, elektronike, zabavne tehnologije in drugi.

Kako deluje?

Plačujemo s pametnim telefonom, na katerega si naložimo aplikacijo Elipay, na hitri blagajni pa nato preberemo QR kodo in izberemo kriptovaluto. Platforma podpira bitcoin, bitcoin cash, ether in eli, ki je kriptožeton lastnika te aplikacije. Podjetje je k sodelovanju že pritegnilo več kot 300 podjetij iz Slovenije in Hrvaške, med njimi restavracije, hotele, kozmetične salone, tudi ponudnike zdravstvenih storitev in druge.