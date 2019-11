S. KONJICE Stečajnik pripravlja prodajo nepremičnin Mesarstva Strašek

Spomladi smo pisali o težavah nekdaj zelo uglednega Mesarstva Strašek, ki je zašlo v velike težave in konec marca pristalo v stečaju, kar je med drugim za seboj potegnilo tudi negot ovo usodo zaposlenih ter objektov z opremo. Stečajnemu upravitelju Gregorju Podreberšku je takrat uspelo prodati zaloge mesa in izdelkov, za kar je iztržil 25.000 evrov. Delavcem so delovna razmerja prenehala v drugi polovici aprila, vendar naj bi jih večino prezaposlili v družbo Mutui, ki bi na pogorišču Straškovega mesarstva morala nadaljevati dejavnost.

Le osem delavcev?

Po podatkih, ki smo jih dobili od nekdanje delavke tega mesno predelovalnega podjetja, pa naj bi v obratu v Dobrnežu ta čas imelo zaposlitev samo osem delavcev, pri čemer so všteti tudi zaposleni v režiji. Po njenem na tak način ni mogoče dolgo zdržati in vprašanje, koliko še lahko vztrajajo, saj so tudi s 40 ljudmi komaj pokrivali potrebe proizvodnje. Mutui je tedaj dejansko prevzel in zagnal proizvodnjo, podjetje se je preimenovalo v Mesnine Zlate doline in nato v Zlata dolina, ki je na istem naslovu zdaj registrirana za proizvodnjo, predelavo in trgovino z mesom in mesnimi izdelki.

Bolj prodaja, kot najem

Z oktobrom naj bi to prevzel Alfi sklad oziroma KF Finance. Prvi se je že prej pojavljal kot največji upnik zadolženih konjiških mesarjev in je prvi tudi predlagal stečaj. A bržčas je stečajniku bolj v interesu prodati premoženje, kolikor ga je še ostalo, kot pa stečajno vrečo predolgo polniti z najemnino, ki po naših podatkih mesečno znaša 8000 evrov. Na Podreberška smo zato naslovili vprašanja, kdaj načrtuje prodajo ali dražbo preostalega premoženja, kolikšno je sploh zanimanje kupcev, ali je sedanji najemnik tudi najresnejši interesent za nakup, ali držijo naši podatki o višini najemnine, koliko dejavnosti je ohranjene in nenazadnje ali je bojazen nekdanjih Straškovih mesarjev, da njihove terjatve iz stečajne mase ne bodo poplačane, upravičen?

Boljša je prodaja v celoti

Stečajni upravitelj pravi, da se bo prodaja premoženja pričela, ko bodo končani vsi sodni postopki, vezani na nepremičnine. »V prvem koraku se bodo nepremičnine ter stroji in oprema prodajali skupaj, saj se na ta način pričakuje uspešnejša prodaja celotnega obrata. Ker v zvezi s postopki prodaje niso bile opravljene še nobene aktivnosti, v tem trenutku ni mogoče oceniti realnega zanimanja za nakup obrata.« Podreberšek še dodaja, da je v tem trenutku še prezgodaj za oceno v kolikšnem delu bodo poplačane prednostne terjatve, ki se plačujejo iz splošne stečajne mase.

Celjani dvignili roke

Za nakup Mesarstva so se pred časom zanimali tudi v Celjskih mesninah, kjer pa nam je direktor Izidor Krivec (na sliki) na vprašanja, kateri del proizvodnje bi Celjani utegnili premestiti na Konjiško in kakšen je poslovni smisel nakupa, pojasnil, da so resnično bili na ogledu podjetja, ampak se glede na stanje objekta, ki je bilo preslabo, niso odločili za nakup in tako mislijo tudi danes. Naši viri pravijo, da je iz potem najemnika, s katerim nismo uspeli govoriti, razvidno, da objekt v Dobrnežu dejansko pripravljajo za prodajo, saj investicijski skladi dolgoročno niso strateško usmerjeni.

PŠ