S čim so Zrečani zadovoljni, kaj pogrešajo?

Analizo izvajanja Strategija razvoja Občine Zreče je na zadnji seji občinskega sveta svetnikom predstavil mag. Bojan Mažgon. V začetku leta so namreč izvedli drugo novelacijo projekta ‘VIS Zreče’. Prebivalci občine Zreče (v analizi jih je sodelovalo 211) ocenjujejo, da bivajo v varnem okolju, da so urejeni šole, vrtci, pokopališča …, dobra je oskrba z vodo in duhovna oskrba, turistična ponudba je dobra, kar velja tudi za kakovost zraka. Na nekaterih področjih so Zrečani že celo presegli cilje, ki so si jih zastavili do leta 2025 (nastanitvene kapacitete v turizmu, …), zato so si morali postaviti nove cilje. Je pa še nekaj težav, ki jih bo treba odpraviti. Najslabšo oceno so prebivalci namenili kolesarskim stezam, pogrešajo več pločnikov in parkirišč, ugodnejše reševanje stanovanjskega problema in večjo ponudbo bolje plačanih delovnih mest, sporna je čistost potokov.