S cepljenjem začeli tudi v domovih za starejše v Poljčanah in Slovenski Bistrici

S cepljenjem proti covidu-19 so začeli tudi v domovih za starejše na Bistriškem. »Po vseh priporočilih in smernicah Ministrstva za zdravje smo v nedeljo pričeli s cepljenjem proti covidu-19, in sicer najprej stanovalce in zaposlene Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Cepili smo 108 ljudi. Danes nadaljujemo s cepljenjem v Enoti Slovenska Bistrica,« je povedala direktorica Zdravstvenega doma mag. Urška Sedmak. Skupno so v bistriškem zdravstvenem domu prejeli 130 doz cepiv. Kdaj bodo dobili nove odmerke še ne vedo; morda nekaj še konec tega tedna, nato spet čez 14 dni.

Cepljenje najprej za ranljive skupine

Cepljenje je prostovoljno. Po podatkih NIJZ bodo glede na količino odmerkov cepiv k cepljenju najprej povabili zaposlene v zdravstvu, zaposlene v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih zavodih ter njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, zaposlene v šolstvu, policiji, vojski, gasilce in v drugih družbi pomembnih javnih službah. Ob prihodu novih odmerkov se cepljenje postopoma razširi na vse prebivalce.

Brezplačno testiranje v Sl. Bistrici

Sicer pa danes in jutri (28. in 29. decembra) v Slovenski Bistrici znova poteka tudi množično brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom. Testiranje poteka pred staro telovadnico. Vnovič naj bi tako testiranje spet izvedli 4 in 5. januarja. Na testiranje se ni treba naročiti, s seboj je treba imeti osebno izkaznico in kartico zdravstvenega zavarovanja.

Prvo tako množično testiranje so izvedli 24. decembra. Po podatkih Civilne zaščite se je tedaj testiralo 260 oseb, od tega jih je bilo približno 20 pozitivnih. Je pa testiranje vzbudilo precej slabe volje, ker so ljudje zelo dolgo čakali na rezultate. Po naših informacijah naj bi jih mnogi dobili šele ob 21-tih zvečer. Ker se je veliko ljudi odločilo za testiranje prav zato, da bi brez nelagodja preživeli božični večer v krogu družine, je bila slaba volja ob tako dolgem čakanju na rezultat razumljiva. (B. Petelinšek)